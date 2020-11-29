موريتانيا تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 4 .8 ألف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، 34 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد وزارة الصحة - فى بيان رسمى بثته الإذاعة الموريتانية - أنه جرى تسجيل تعافى 15 مصابا، وأن إجمالى الإصابات بلغ 8 آلاف و458 مصابا، فى حين بلغ إجمالى حالات الشفاء 7 آلاف و680 شخصا، وبلغ إجمالى الوفيات 172.

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