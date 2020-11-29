اليمن... مقتل قيادي في "القاعدة" خلال كمين مسلح شمالي أبين

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين نصبوا كميناً للقيادي المحلي في تنظيم "القاعدة" أبو سالم الوليدي أثناء مروره بسيارته في مفرق آل شميل شرقي بلدة الخديرة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مديرية لودَر شمال شرقي أبين.
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وأشار المصدر إلى أن القيادي "الوليدي" اُعتقل في 6 كانون الأول/ ديسمبر العام 2017م، خلال حملة نفذتها قوات الحزام الأمني على معاقل للتنظيم الإرهابي بين مديريتي مودية والمحفد شمال شرقي أبين، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم ومعاقله.
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