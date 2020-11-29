شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تحتفل بالذكرى الستين لاستقلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت موريتانيا اليوم السبت، بالذكرى الستين لاستقلالها، بتنظيم عرض عسكري شهده الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأبرز العرض، الذي جرى بحضور لفيف من القيادات العسكرية والسياسية الموريتانية، القدرات القتالية والجاهزية القصوى للقوات العكسرية الموريتانية. كما شارك في العرض طائرات تابعة للقوات الجوية وتشكيلات من مختلف وحدات القوات المسلحة وقوات الأمن والفرق العسكرية المتخصصة في التفتيش والتحقيق العلمي ومكافحة المخدرات والقوات البحرية والجوية والبرية وسرايا التدخل الخاص وأمن الطرق. وجرى خلال العرض أيضا تقديم نماذج من الأسلح من بينها راجمات الصواريخ وآليات متنوعة تستخدم في ضبط الحدود وتعقب نشاطات الجماعات الإرهابية وغيرها من الآليات ذات الاستخدام العسكري المتنوع.

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تحتفل بالذكرى الستين لاستقلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.