مقتل شرطي عراقي وإصابة 3 مدنيين في هجوم لتنظيم داعش غرب الرمادي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين، جراء هجوم شنه عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" في قرية تابعة لناحية النخيب غرب الرمادي.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ، عن المصدر قوله إن: "عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب الكائنة على بعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، الأمر الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين ".
ويشن تنظيم داعش الإرهابي - بين الحين والآخر - هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في محافظات مختلفة بالبلاد.
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