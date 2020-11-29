شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي عراقي وإصابة 3 مدنيين في هجوم لتنظيم داعش غرب الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين، جراء هجوم شنه عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" في قرية تابعة لناحية النخيب غرب الرمادي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ، عن المصدر قوله إن: "عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب الكائنة على بعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، الأمر الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين ".

ويشن تنظيم داعش الإرهابي - بين الحين والآخر - هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في محافظات مختلفة بالبلاد.