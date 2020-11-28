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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لازلنا نُحكِم سيطرتنا على «كورونا».. وملتزمين بالإجراءات حتى تعافي آخر حالة (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علّق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان المملكة ضمن أكثر وجهات العالم أمانًا بقوله:ولله الحمد ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات.
وتابع “الربيعة” عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ثم وعي والتزام المجتمع”.
واختتم وزير الصحة بقوله: “نؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى”.
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