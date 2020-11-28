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شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الطائف يضبط قائد مركبة متهور عرض حياته والآخرين للخطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت، من القبض على قائد مركبة نشر مقاطع أثناء القيادة بسرعة عالية بمحافظة الطائف.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مرور محافظة الطائف ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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