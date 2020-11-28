إصابات كورونا في العالم تقترب من 62 مليوناً والوفيات 1.45 مليون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى الساعة 1344 بالتوقيت العالمي الموحد اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.



وأدى مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصا في مختلف أرجاء العالم.

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