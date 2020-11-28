"برفع أعلام أجنبية".. مؤسسة تركية تفتتح مدرسة في محافظة إدلب السورية... صور

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، افتتح "وقف الديانة التركي"، مدرسة ابتدائية جديدة في ريف إدلب بسعة 1100 تلميذ.

وشاركت الوكالة صورة للمدرسة ويظهر في أعلى المدرسة العلم التركي وتجمع صغير لعدد من الأشخاص أثناء الافتتاح.

وتقع المدرسة في بلدة دير حسان، القريبة من الحدود السورية التركية، وستخدم حوالي 1100 تلميذ من أطفال النازحين، بحسب زعم الوكالة.

وشيدت المدرسة، بحسب المصادر، بدعم من المجلس الاستشاري

خاص|| وقف الديانة التركي يفتتح مدرسة "عمار بن ياسر" بدعم من ماليزيا في بلدة ديرحسان شمال إدلب pic.twitter.com/1kLEMcgW3P — وكالة شاهد agency_shahed (@agency_shahed) November 28, 2020

الماليزية "ماييم".

وأشارت الوكالة التركية إلى أن "الوقف الإسلامي التركي" كان قد افتتح سابقا مدرسة تحمل "السلطان عبد الحميد الثاني" بريف إدلب وتحديا في قريبة قاح بسعة 500 طالب.