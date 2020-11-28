في مكالمة مع جواد ظريف... هنية يدين اغتيال فخري زاده

جاء ذلك في اتصال أجراه هنيه بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وفق بيان صادر عن الحركة نشرته وسائل إعلام فلسطينية بينها المركز الفلسطيني للإعلام.

وقدم هنية "باسمه وباسم الشعب الفلسطيني وقيادة الحركة التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باغتيال العالم، محسن فخري زاده".

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وأدان رئيس المكتب السياسي للحركة "جريمة الاغتيال الآثمة، معبرًا عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية أمام هذا الحدث الجلل".

واعتبر هنية أن عملية اغتيال فخري زاده "تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر".

وأكد على أن سياسة الاغتيالات "كما أنها لم تنجح مع المقاومة في فلسطين، فإنها ستفشل مع الجمهورية الإسلامية وعموم الأمة ومحور المقاومة، وتعكس فقط طبيعة القائمين عليها الخارجين على كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن نتنياهو قبل عامين عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.