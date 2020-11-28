السعودية.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على 9 مناطق

وقال "المركز الوطني للأرصاد" في بيان إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة.

© AP Photo / Amr Nabil

و تمتد هذه الحالة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل الجنوبية منها، وعلى أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

وأوضح المركز أن انخفاضا في درجات الحرارة سوف يطرأ على مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وسيشهد البحر الأحمر رياحا سطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، فيما سيكون البحر متوسط الموج، وفق ذات المصدر.

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج، بحسب "المركز الوطني للأرصاد".