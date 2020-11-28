شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: مشاورات لتسليم محاسب مصرى سرق 2مليون دينار من شركة اتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "الراى الكويتية" عن مصادر أمنية مصرية، أن المحاسب المصرى «أ.ع»، والذى تم توقيفه، قبل يومين تقريبا، أوقف بناء على «نشرة حمراء»، صادرة من الانتربول الكويتى، مشيرة إلى وجود تواصل بين السلطات المعنية فى البلدين، منذ الحكم عليه فى قضية سرقته نحو 2 مليون دينار، من شركة اتصالات كان يعمل بها فى الكويت.

وقالت الصحيفة الكويتية: «يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية المحلية فى شأن المحاسب، وتوجد مشاورات لتسليمه إلى السلطات الكويتية، لوجود اتفاقات مشتركة لتسليم المتهمين، ولكن ليس قبل استكمال الإجراءات القانونية، دون تحديد ميعاد الانتهاء منها».

وأضافت: «النشرة الحمراء، التى تسلمها الانتربول المصرى، قبل فترة، تضمنت أن المحاسب استولى على نحو 1٫9 مليون دينار كويتى، من خلال تزوير محررات ايداع، وتحصيل قيمة كروت شحن لحسابه الخاص، وتمت محاكمته وصدر بحقه حكم «غيابي»، بعد مغادرته الكويت «خلسة»، بالسجن المؤبد، ورد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 3 ملايين دينار غرامة.