شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تغرق شوارع لبنان من جديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "لبنان يغرق" قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى لبنان فى ظل هطول الأمطار الغزيرة فى أنحاء متفرقة بلبنان، فيما تداول العديد من رواد تويتر فيديوهات عديدة توثق غرق الشوارع بمياه الأمطار.

وبث تليفزيون "LBCI News" اللبنانى، عددا من مقاطع الفيديو التى ترصد هطول الأمطار الغزيرة فى لبنان، ما أدى إلى غرق العديد من المناطق، فيما أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى لبنان عن استيائهم الشديد غرق الشوارع بمياه الأمطار فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التى تعصف بالبلاد.



هاشتاج لبنان يغرق يتصدر تويتر في لبنان

هاشتاج لبنان يغرق

فى المقابل، علق المكتب الإعلامى لوزارة الأشغال العامة والنقل فى لبنان السبت على مشاهد الفيضانات وقال أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعى تناول فيديوهات منها مركبة ومنها قديمة ومنها صحيحة، عن فيضان مياه الأمطار على معظم الطرقات العامة والأنفاق"، مؤكدا أن “الورش الفنية المخصصة لتصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات الدولية، فتحت مختلف الأقنية والمشاريع المخصصة لتصريف مياه الأمطار".

المكتب الإعلامى لوزارة الأشغال العامة والنقل فى لبنان أشار فى بيانه، أن "نسبة كمية الأمطار التى تساقطت، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية فى مطار رفيق الحريرى الدولى، بلغت شمال بيروت وصولا إلى جونية، 30 ملم فى أقل من ساعة، فى حين قدرت فى المنطقة الجنوبية من المطار إلى منطقة خلدة ب 12 ملم، بالإضافة إلى أن كثافة المياه فى بعض المناطق المجاورة للاوتوستراد الدولى، تسببت بسيول جارية باتجاه الأوتوستراد فى منطقة جونية".



امطار في لبنان



غرق شوارع لبنان