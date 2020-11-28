شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين اغتيال العالم النووى الإيرانى فخرى زاده.. وتؤكد وقوفها لجانب طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دانت الحكومة السورية اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده فى طهران، مطالبة المجتمع الدولى بإدانة هذه العملية التى وصفتها بالإرهابية.

وأعرب وزير الخارجية السورى الجديد فيصل المقداد، أثناء اجتماعه بالسفير الإيرانى لدى دمشق جواد ترك أبادى عن "شعوره بالسخط بعد هذا الحادث الإجرامى"، مجددا وقوف سوريا إلى جانب إيران شعبا وحكومة فى مواجهة المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية، حسب ما نقلت وكالة "سانا".

وحذر المقداد من تأثير مثل هذه الجرائم على العالم بأسره، مشيرا إلى أن ما حصل ليس مجرد عملية اغتيال بل إنه "عمل إرهابى يجب على المجتمع الدولى إدانته وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها فى محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولى، وإلا فلن نحصد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة".

وأبدى وزير الخارجية السورى ثقته بقدرة إيران على "مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه في ممارسة القرصنة الدولية".