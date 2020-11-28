- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غازى بالعاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع المدنية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غازى بمطعم بحي المونسية في العاصمة الرياض.
وأضافت الوزارة في بيان: باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي ) تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة.
وكتبت صفحة الدفاع المدني على موقع تويتر: "تسبب الانفجار في أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة".
انفجار مطعم الرياض
بيان الدفاع المدني السعودي
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غازى بالعاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.