شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الرياض»: 8 نصائح لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب طرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدد من النصائح لقائدي المركبات للسير في الطرق أثناء هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أي مكروه بمشيئة الله.

ونصح الحساب بضرورة التأكد دومًا من صلاحية مساحة الزجاج الأمامية والخلفية واستبدال المعطل منها، مع ضرورة تجنّب السير في برك المياه خشية أن تكون عبارة عن حفرة عميقة لا تظهر للعين المجردة أثناء السير، أو تكون هبوط أرضي وبالتالي يصعب على المركبة تجاوزها بعد الوقوع فيها.

كما نصح “طرق الرياض” بتشغيل المفتاح المخصص لإزالة الضباب (مستطيل بداخله أسهم) وذلك في حال تم إغلاق النوافذ نتيجة المطر الشديد، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعيق الرؤية.

وأكد الحساب على ضرورة استبدال إطارات السيارة في حال انتهى عمرها الافتراضي، كما لا يجب السير بسرعة كبيرة أثناء هطول الأمطار الشديد تحسبًا للمفاجئآت، لأن استخدام الفرامل المفاجئة أثناء المطر يمكن أن يسهم في انزلاق السيارة .