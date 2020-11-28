اليمن... رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة بعد غرق 3 تلاميذ

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القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن وكالة سبوتنيك، بأن "ثلاثة تلاميذ غرقوا بينما كانوا في رحلة ترفيهية نظمتها مدرسة النقيب الأهلية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج (40 كيلومترا شمال عدن)، إلى ساحل مديرية البريقة غربي عدن.

وأضاف أن التلاميذ الغرقى هم (علي عادل، وأحمد حمدي، وعلي خالد) لم يستطيعوا السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى تشكيل مكتب وزارة التربية والتعليم التربية في محافظة لحج، لجنة تحقيق في الحادثة الصادمة التي أثارت استياء أولياء الأمور، خاصة أن توقيت تنظيم الرحلة جاء في ظل تحذيرات من عدم استقرار البحر بسبب تأثيرات مدارية.