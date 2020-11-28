المسماري: اعتقال 7 إرهابيين في عملية ضد تنظيم "القاعدة" في ليبيا

وقال المسماري في بيان على صفحته بموقع فيسبوك: "نفذت فجر السبت 28/11/2020 سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة عملية نوعية في منطقة أوباري (حي التراقين وحي الشارب) بالجنوب الغربي".

وأوضح البيان أن العملية "استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي".

وأضاف البيان: "صادرت قواتنا كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة".

وأشار المسماري إلى أن هذه العملية تأتي "في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه".