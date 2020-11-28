شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: أنوار الإشارة بمثابة اللغة التي تشرح حركة المركبات.. تأكدوا من سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الاهتمام بأنوار الإشارة التنبيهية لمركباتهم، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة من حولهم على الطريق.

وعبر تغريدة بموقع تويتر، قالت “المرور”، اليوم السبت: “على قائدي المركبات التأكد من سلامة أنوار الإشارة التنبيهية لمركباتهم، فهي بمثابة اللغة التي تشرح حركة المركبات الأخرى على الطريق”.