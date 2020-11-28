شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: أنوار الإشارة بمثابة اللغة التي تشرح حركة المركبات.. تأكدوا من سلامتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الاهتمام بأنوار الإشارة التنبيهية لمركباتهم، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة من حولهم على الطريق.
وعبر تغريدة بموقع تويتر، قالت “المرور”، اليوم السبت: “على قائدي المركبات التأكد من سلامة أنوار الإشارة التنبيهية لمركباتهم، فهي بمثابة اللغة التي تشرح حركة المركبات الأخرى على الطريق”.
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