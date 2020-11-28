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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تتوقع العودة للوضع الطبيعي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لأول مرة منذ انتشار «كورونا»، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من الكابوس، إذ توقع مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل 2021 مع ظهور اللقاحات المضادة للفيروس.
وقال مسؤول الصحة العالمية إن هذه اللقاحات، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعّالة على المرض.
تصريحات «غريبة» على المنظمة العالمية التي استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة، تقوي موجة أمل بقرب الخلاص من الفيروس خلال الأشهر المقبلة تسود العالم حالياً، بعد الإعلان عن لقاحات بفعالية تجاوزت 90 في المئة. وقد سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل. وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل. ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنوياً من اللقاح الروسي «سبوتنيك» المضاد لفيروس كورونا. وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنوياً.
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