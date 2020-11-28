"أنصار الله": لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على حماية السعودية

وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر حسابه على "تويتر"، "لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام العدواني السعودي"، في إشارة لتقارير عن نشر الحكومة البريطانية قوات في الأراضي السعودية للدفاع عن حقول النفط من هجمات الطائرات المسيرة التي تطلقها جماعته.

وأضاف: "بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار تستعيد المملكة أمنها المفقود".

وتابع مخاطبا السعودية: "وحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب العدوان".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن دور بريطاني في حماية منشآت نفطية سعودية والتصدي للهجمات الجوية لجماعة "أنصار الله" وذلك عقب هجمات 14 أيلول/سبتمبر 2019 على منشآت نفطية، تشمل نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المُسيرة.

يذكر أن المنشآت السعودية في الجنوب ومصالح المملكة البحرية تتعرض لمحاولات هجوم متكررة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي تقول الرياض إنها تتلقى دعمًا من إيران.