شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 1461 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 827 إصابة.
وأضافت أن 63 من المصابين "يرقدون في العناية المكثفة بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وواصلت الحكومة الفلسطينية، اليوم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يستمر حتى صباح الأحد يتبعه إغلاق جزئي يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا باقي أيام الأسبوع لمواجهة انتشار الفيروس.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 94882 إصابة تعافى منها 75382 وتوفي 792.
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