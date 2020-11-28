شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص في تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم السبت، حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبب في وفاة شخص من العاملين.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الوميض تسبب أيضا في إصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة.
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