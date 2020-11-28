ولفتت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته إلى أنها تابعت باهتمام "الحادث المؤسف" في بلدة بشري.
وأعربت الخارجية عن مواساتها لعائلة الفقيد داعيةً القضاء المختص إلى "القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية، ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي".
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الاثنين، بمقتل مواطن لبناني على يد لاجئ سوري مما أثار حالة من الغضب العارم في بلدة بشري الواقعة شمال شرقي لبنان.
أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "العامل السوري (م.ح) أطلق النار على الضحية بعد ظهر الاثنين، إثر خلاف فردي في الوقت الذي كانا يعملان معا في قطعة أرض يملكها الضحية"، ما أدى إلى موجة من الغضب لدى أهالي بشري وذوي المجنى عليه، الذين قاموا بطرد لاجئين سوريين من المدينة كرد فعل على الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تدعو القضاء اللبناني للقيام بدوره للكشف عن جريمة بلدة بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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