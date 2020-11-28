رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ينعى الزعيم السودانى الصادق المهدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ من الحزن و الأسى الزعيم السوداني الكبير" الصادق المهدى" رئيس حزب الأمة السودانى وأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي شيعت جنازته أمس، وقال فايق - في بيان اليوم السبت - إن الراحل كان من أبرز السياسيين والزعماء الوطنيين في السودان الذين ناضلوا للنهوض بالبلاد نحو الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان من خلال قيادته لحزب الأمة و المناصب التي تقلدها. وأضاف أن الراحل الكبير كان مفكراً عربياً بارزاً، ولطالما كان في طليعة نخبة التحديث والإصلاح الفكري في الوطن العربي وسيظل عطائه وما قدمه قدوة ونموذجا يحتذى به على مر الأجيال، مؤكدا ان أفكاره وآرائه ومواقفه ملهمة لكل السياسيين والمناضلين من أجل تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في الوطن العربى، وقدم محمد فايق خالص تعازيه و مواساته لأسرته والشعب السوادني و تلاميذه وأعضاء حزب الأمة السوداني.

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