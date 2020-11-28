شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة ناشط عراقى من محاولة اغتيال غرب الديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم /السبت/ بنجاة الناشط العراقي حسام العابدي من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين غرب محافظة الديوانية، وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن الهجوم المسلح الذي استهدف العابدي‬ في الديوانية خلف أضرارا مادية فقط . وأوضح المصدر الأمني ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن "الاستهداف تم في قضاء الشامية ٣٠ كم غربي المحافظة".

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