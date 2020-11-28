شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في روسيا الى اكثر من 2 مليون اصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا، اليوم السبت، 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،و510 حالات وفاة لترتفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و242633 إصابة بينها 39068 وفاة، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن مليونا و739470 شخصا.



واشار المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، في بياناته الصادرة، الى تماثل 27296 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، .

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