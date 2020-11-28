فيروس كورونا "توقف عن النمو " في بريطانيا لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مسؤولو الصحة البريطانيون، يوم الجمعة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد ربما توقف عن التزايد، لأول مرة، منذ ثلاثة أشهر.



وأوضحت اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية أن "المعدل آر"، أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد، يتراوح بين 0.9 و 1.0.

ويعني هذا الرقم في المتوسط، أن كل 10 أشخاص مصابين بمرض "كوفيد-19" سوف يصيبون ما بين 9 و10 آخرين وفق سكاي نيوز.

أما في حال كان الرقم أقل من واحد فسوف يتقلص عدد الإصابات الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"

لكن وضع الوباء يختلف من منطقة إلى أخرى في بريطانيا، إذ يحتمل أن تكون الإصابات ثابتة، أو في طور الارتفاع بلندن وجنوب شرق إنجلترا، لكنها تتراجع في الشمال الغربي والشمال الشرقي، والتي سجلت في السابق أعلى معدلات الإصابة.

وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، خلال الصيف، لكنها ارتفعت مرة أخرى في الخريف.

وفرضت الحكومة إغلاقًا وطنيًا لمدة 4 أسابيع في إنجلترا، في الخامس من نوفمبر، للحد من الزيادة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم استبداله الأسبوع المقبل بنظام القيود الخاصة بالمناطق.

ولدى كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تدابيرها الخاصة في مواجهة وباء كورونا، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.