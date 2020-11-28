أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.
وفي التفاصيل، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.
وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.
وأوضحت “سي إن إن” أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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