بومبيو: سنواصل اتخاذ الإجراءات الملموسة للرد على انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد الكاني وميليشيات الكانيات في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

أضاف بومبيو: "سنواصل اتخاذ الإجراءات الملموسة للرد على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا".

وكانت الولايات المتحدة، وضعت الأربعاء، جماعة الكانيات الليبية المسلحة وزعيمها على قائمتها السوداء، بعد أن منعت روسيا لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، من فرض عقوبات على هذه الجماعة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.