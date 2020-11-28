شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المغربية تحبط تهريب 2000 كيلوجرام من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدة من قوات خفر السواحل تابعة للقوات البحرية المغربية، كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، من إحباط عملية لتهريب كمية من المخدرات (تزن 2000 كيلوجرام) بعرض ساحل كابو نيجرو.



وأفاد مصدر عسكري مغربى أن وحدة خفر السواحل تمكنت عقب مطاردة لزورق سريع من منع الزورق من استلام 51 حزمة من المخدرات من مختلف الأحجام، من قاربين.



وأضاف المصدر أن وحدة خفر السواحل اعترضت القاربين وعلى متنهما 4 أشخاص وحزمات من المخدرات التى يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين.



وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد العناصر المضبوطة والقاربين وشحنة المخدرات نحو ميناء مارينا سمير، حيث تم تسليمهم للسلطات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية المعمول بها.