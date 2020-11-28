الجزائر تجلي رعاياها من قطر (صور)

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قالت السفارة الجزائرية في الدوحة إنه سيتم تنظيم عملية إجلاء مخصصة لنقل الجزائريين العالقين في قطر ليعودوا إلى أرض الوطن.
وأضافت السفارة في بيان لها على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أنه “سيتم إجلاؤهم من مطار حمد الدولي بالدوحة في هدوء وظروف حسنة”.
ووجهت السفارة الشكر إلى السلطات القطرية، التي قدمت كل التسهيلات ووفرت الظروف المناسبة لإتمام مجمل عمليات الإجلاء بنجاح كبير.
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة عن موعد إقلاع رحلة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار حمد إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.
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