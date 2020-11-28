شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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