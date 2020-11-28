شكرا لقرائتكم خبر عن ما شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني؟.. «العدل» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العدل شروط تحويل الصك من زراعي إلى سكني. وأضافت العدل في ردها على استفسار أحد المتابعين عبر موقع “تويتر” أنه يمكن ذلك في حالة وصول العمران وكان المخطط مأهولا بالسكان. وأكدت الوزارة أنه يشترط موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية.

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