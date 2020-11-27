شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في جبهات نهم ومأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبّد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء وجبهات شمال غرب وغربي مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت) أن العمليات العسكرية للجيش اليمني في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، كبدت المليشيا الحوثية هزائم جديدة، وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من عناصرها، موضحا أن المعارك والاشتباكات العنيفة، التي خاضها الجيش في اتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة وصولاً إلى وادي حلحلان، إلى الشمال الغربي من محافظة مأرب، أدت إلى تكبيد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في أرواح عناصرها وآلياتها التي دمرتها غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وفي أطراف مديرية مجزر، شن الجيش اليمني هجوماً ناجحاً ضد عناصر المليشيا في مواقعها، مكبداً إياها قتلى وجرحى، إضافة إلى إحراق آليات ومعدات عسكرية.