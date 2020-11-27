فيديو.. مفوض الأمم المتحدة يصل السودان للتعرف علي أوضاع اللاجئين الإثيوبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب جراندي، إلى ولاية كسلا السودانية للتعرف علي أوضاع اللاجئين الإثيوبيين ميدانيا، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأكد المفوض الأممي، أن اللاجئيين الذين قدمو للسودان من اثيوبيا، في حاجة ماسة للدعم والعون من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

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