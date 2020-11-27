شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا إثر هطول الأمطار.. و”مدني مكة” يصدر تنبيهاً مهماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق مؤقت لـطريق الهدا احترازياً بسبب هطول الأمطار. على جانب آخر، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تنبيهاً مهماً بشأن هطول الأمطار على بعض المحافظات. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه من المتوقع استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي ( الطائف، ميسان ) حتى يوم السبت الساعة 1 صباحاً.

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