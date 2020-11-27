شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. «المرور» يضبط شخص تباهى بممارسة التفحيط على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة جازان بضبط قائد مركبة نشر مقاطع بمنصات التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط. وأوضحت “المرور” أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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