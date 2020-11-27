ووفق مصدر عسكري أردني مسؤول، فإن الحادث أدى إلى وفاة اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، وتم إجلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إجلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم لهم، حسب صحيفة "عمون" الأردنية.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المتوفين، وجاء في بيان لها: "وتحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وتعزي ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد أن الجيش العربي سيبقى درع الوطن وحصنه المنيع يقدم باستمرار أروع صور البطولة والتضحية لينعم الوطن بالأمن والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر جراء انزلاق آلية عسكرية... الجيش الأردني يعلن عن مقتل اثنين من أفراده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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