الرئيس عون: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا إنجاز للبنانيين

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على" تويتر": "كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".

وأقر مجلس النواب اللبناني في اجتماع له، اليوم الجمعة، توصية تنص على إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي.

وتأتي هذه التوصية بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن شركة "ألفاريز أند مارسال" انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي بسبب عدم حصولها على المستندات والوثائق المطلوبة للقيام بمهمتها.