شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 آلاف و592 إصابة و70 حالة وفاة بكورونا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 345 ألفا و276 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان- أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و689 حالة، كما تم تسجيل 4 آلاف و228 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 294 ألفا و36.