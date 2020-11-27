شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يودع النجم الراحل مارادونا بصور له فى الملاعب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصورة نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، الذى توفى أول أمس الأربعاء، نتيجة سكتة قلبية، تعرض لها داخل منزله، عن عمر 60 عاما.

ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، وعلق قائلاً: "نضيء برج خليفة الليلة لنستذكر مسيرة النجم الاستثنائي دييجو مارادونا الذى رحل عن عالمنا".

وأقيمت مراسم جنازة أسطورة كرة القدم مارادونا، أمس الخميس، فى القصر الرئاسي الأرجنتيني، وسط حضور ملايين من محبى النجم الأرجنتيني، الذى حرصوا على إلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يتم دفنه فى مقابر بيلا فيستا.

وجاءت وفاة أسطورة الكرة مارادونا، بعد نحو أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية على مستوى المخ، بعد تعرضه لنزيف، حيث كانت آخر المعارك الصحية التى خاضها نجم منتخب التانجو، قبل رحيله عن الحياة.

يشار إلى أن ابن أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، ودع والده برسالة مؤثرة، وكتب ابن النجم الأرجنتينى مارادونا، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلا:" شعرت بأننى لا أهزم لمجرد وجودك بجانبى، ولا يمكنك أن تتخيل مدى سعادتى معك".

وأضاف قائلا: "ولا يمكنك أن تتخيل كم سأفتقد عناقك يا أبى، كم سأفتقد الجلوس إلى جانبك لمشاهدة مباراة لمحبوبنا نابولى، وأولادى؟ فكيف سينشأون بدون جد محب كهذا؟ أعدك بأنهم سيكونون دائمًا بجانبك، وأنهم سيدافعون عنك دائمًا وسيضخون صدرهم بفخر لجدهم دائمًا".

وتابع قائلا:" انتظرني وتعال واحضرني عندما يحين وقتي، لأنني كنت أريدك دائمًا بجانبي، لأن الابن مع والده إلى جانبه لا يخاف شيئًا، وأتمنى لك رحلة سعيدة، رقم 10 فى قلبي، أنا أحبك".