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شكرا لقرائتكم خبر عن “الملكية الفكرية”: إلزام مؤسسة بدفع 10 آلاف ريال تعويضاً لمصور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألزمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى المؤسسات ، بـ 70 ألف ريال غرامة وتعويض بعد الاعتداء على صورة من تصوير فرد مع إزالة اسمه منها ، ونشرها دون إذنه .
وأكدت الملكية الفكرية ، أنه تم تعويض المدعي صاحب الصورة بـ 10 آلاف ريال ، وإلزام المؤسسة بـ 60 ألف ريال غرامة ، فضلاً عن حذف وإزالة الصورة محل المخالفة .
وشددت على أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام الملصقات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة .
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