شكرا لقرائتكم خبر عن “الملكية الفكرية”: إلزام مؤسسة بدفع 10 آلاف ريال تعويضاً لمصور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألزمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إحدى المؤسسات ، بـ 70 ألف ريال غرامة وتعويض بعد الاعتداء على صورة من تصوير فرد مع إزالة اسمه منها ، ونشرها دون إذنه .

وأكدت الملكية الفكرية ، أنه تم تعويض المدعي صاحب الصورة بـ 10 آلاف ريال ، وإلزام المؤسسة بـ 60 ألف ريال غرامة ، فضلاً عن حذف وإزالة الصورة محل المخالفة .

وشددت على أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام الملصقات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة .