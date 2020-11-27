شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على انجازات وزارة التجارة السعودية فى 2020 بعد فوزها بجائزة التميز الحكومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعديلات ومشروعات متعددة أجرتها وزارة التجارة السعودية خلال 2020 ما أهلها للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من خمسة آلاف مشاركة حكومية عربية، نتيجة التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية. وفق صحيفة الاقتصادية.

وقد أسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق السعودية قفزة نوعية بـ103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولا إلى المرتبة 38 عالميا، والمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي. كما تعد المملكة ضمن أبرز عشر دول نموا في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية، بحسب برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية.



وحققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة "أسس شركتك"، التي تمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، أن "فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل وزارة عربية، إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030"، مشيدا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل "التجارة".

يأتى هذا بعد الإنجازات التى حققتها الوزارة ومن بينها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، حيث تم اختصار خمسة إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات، لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيا إلى 97 في المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.

وحرصت الوزارة على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، حيث تم اختصار خمسة إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات، لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيا إلى 97 في المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.

وعملت وزارة التجارة، خلال الأعوام الماضية، على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع "رؤية 2030"، ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.



واستقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى 80 في المائة في 2019 ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال ثلاثة أعوام متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90 في المائة، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.

كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير نحو 60 تشريعا، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: "نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة التستر"، وغيرها.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي، هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.



وتكرم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيستين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.