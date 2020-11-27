شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الجمعة، بتسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذى قار، وقال المصدر - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - "إنه تم تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة".



وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس إجمالي الإصابات في عموم العراق والتي بلغت 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.