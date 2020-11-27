شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير لغمين زرعهما الحوثيون فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السعودى اليوم الجمعة إن التحالف بقيادة الرياض دمر لغمين زرعهما أفراد من الحركة المتحالفة مع إيران في جنوب البحر الأحمر، وقال التحالف العربى في اليمن،: اللغم البحرى المكتشف إيرانى الصنع من طراز "صدف"، وأشار التحالف العربى في اليمن، إلى إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا. وأوضح التحالف العربى، أن اعتداءات الحوثي بدعم إيران تهدد الأمن البحرى فى باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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