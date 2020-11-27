ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر شمال غرب باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات، ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.