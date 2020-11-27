شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن أحدث أجهزة لاب توب من “مايكروسوفت”.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تسريبات على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” لأحدث أجهزة لاب توب لشركة” مايكروسوفت” العام المقبل.

وبحسب التسريبات المتداولة فقد انتشرت صور لجهازي مايكروسوفتSurface Pro 8وكذلك Surface Laptop 4.

وتوضح الملاحظات المرفقة بالصورتين أن لوحي الشركة قد يأتي مع نسخة تدعم تقنية اتصالLTEبالإضافة لكون موعد الإطلاق لكلا الجهازين سيأخذ مكانًا ما خلال العام المقبل 2021.

بالنسبة للعتاد كان تقرير سابق منWindows Centralقد تحدث عن تزويد مايكروسوفتSurface Pro 8وLaptop 4بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ومعالج الرسومات“Intel’s Xe”؛ كما أنLaptop 4قد يأتي مع خيارات بدعم معالجاتAMDمخصصة مبينة على سلسلةRyzen 4000.