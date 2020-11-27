مصر... وصول دفعة جديدة من عربات القطار الروسية إلى ميناء الإسكندرية... صور

وبحسب بيان وزارة النقل المصرية، فإن العربات الـ 13 الجديدة التى وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 138 عربة، ومن المقرر أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار تالوزارة إلى أن "صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وبدوره، أوضح وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير أن "العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".

يذكر أن هيئة السكك الحديدية المصرية قد وقعت مع شركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، صفقة توريد 1300 عربة قطار للركاب بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.