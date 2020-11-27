التلفزيون السعودي: التحالف دمر لغمين زرعهما "الحوثيون" في البحر الأحمر

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وذكر التلفزيون السعودي الرسمي "تلفزيون المملكة"، أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيا الصنع من نوع "صدف".

وأشار إلى "إزالة وتدمير 166 لغما بحريا نشرتها ميليشيا الحوثي عشوائيا"، مضيفا أن "أعمال ميليشيا الحوثي تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر".

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، مساء أمس الخميس، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي على مناطق سيطرة الجماعة في محافظة مأرِب النفطية شمال شرقي اليمن.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرِب، ونفذ غارة أخرى على مديرية مدَغِل شمال غربي مأرِب.

وجاءت سلسلة الغارات الجوية على مأرِب غداة تعرض المحافظة النفطية إلى 15 غارة استهدفت مديرية مدَغِل التي تشهد معارك مستمرة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، وفقا لـ"المسيرة".

واتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف، اليوم، بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في 18 كانون الأول/ ديسمبر العام 2018م، من خلال "شن ثلاث غارات عبر طيران تجسسي مقاتل على منطقة الفَازة (في مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة)".

في سياق الغارات أيضاً، نفذ التحالف العربي، غارتين جويتين على مديرية نِهم شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن، حسب "المسيرة".