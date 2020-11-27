بوغدانوف: المقترح الروسي بشأن عقد لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزال قائما

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وقال بوغدانوف ردا على سؤال عما إذا كان هناك قبول إسرائيلي فلسطيني باللقاء في موسكو: "ليس بعد... قبل سنوات كان الاقتراح الروسي لنستضيف لقاء مباشرا بين رئيس دولة فلسطين ورئيس حكومة إسرائيل في نهاية المطاف دون شروط مسبقة، ولكن فرض الموقف من طرف على طرف آخر هذا غير مقبول وغير صحيح. وقتها رفض الطرف الإسرائيلي اللقاء بحجة أن هناك انقسام فلسطيني وعدم وجود تماسك في الموقف الفلسطيني وخلافات فتح وحماس، لذلك نبذل الجهود لتجاوز الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، وأن أساس إعادة الوحدة الوطنية هو البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، فمنظمة التحرير اعترفت بإسرائيل، وإسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير كان هناك تبادل رسائل اعتراف. للأسف الشديد فقدنا وقتا طويلا دون أي تحرك نحو الأفضل لتعايش سلمي آمن والمصلحة المشتركة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
كما رأى بوغدانوف أن إدارة جو بايدن قد تتخلى عن "صفقة القرن" بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
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